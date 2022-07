Combustíveis mais baratos esta semana. Saiba quanto

Os preços dos combustíveis devem voltar a cair esta segunda-feira.

As previsões apontam para uma redução de seis cêntimos por litro tanto para o gasóleo como para a gasolina.

Uma descida, que a confirmar-se, será a sétima consecutiva na gasolina e a quarta no caso do gasóleo.

Esta redução acontece numa atura em que o preço médio do gasóleo simples está nos 1,903 euros por litro, ao passo que a gasolina simples 95 tem um preço médio de 1,953 euros por litro, de acordo com dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), referentes a domingo, dia 24 de julho.

Ainda assim, o preço final na bomba depende de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Na base desta descida está a desvalorização da cotação do Brent (petróleo produzido no Mar do Norte, na Europa, e negociado em Londres). O barril custa atualmente menos de cem euros.

Na sexta-feira, a cotação do barril de crude Brent para entrega em setembro encerrou no mercado de futuros de Londres em baixa de 0,64%, para os 103,20 dólares.