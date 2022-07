Portagens terão aumento "significativo" se Governo não intervier

"As portagens estão diretamente relacionadas com a inflação, é o indicador de inflação em outubro que vai determinar o valor das portagens, portanto, deverão aumentar e com algum significado no próximo ano, a não ser que o Estado mostre abertura para encontrar mecanismos que compense a Brisa desse aumento e o possa diluir no tempo, ou inclui-lo no grupo de trabalho de renegociação da concessão", disse Pires de Lima.



Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, o antigo ministro da Economia apontou que, "se o Estado não fizer nada, o aumento será aquele que corresponde à inflação", mas mostrou-se disponível para negociar.

Noutro ponto da entrevista, o também presidente do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável argumentou que o aumento do preço dos combustíveis devia ter sido aproveitado para fomentar a transição energética, nomeadamente a troca das viaturas por novos automóveis elétricos, mas reconheceu que isso teria de ser feito a par com uma aceleração da expansão da rede de carregamento