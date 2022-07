Desde 1996 que não se vendiam tão poucos carros na Europa

A Europa registou em junho o menor número de automóveis novos de passageiros nos últimos 26 anos. Ou seja, desde 1996 que não se registava um número tão baixo, com pouco mais de 1,06 milhões de veículos.

Segundo dados da associação automóvel da Europa, citados pela Agência Reuters, alguns fabricantes de automóveis viram as vendas caírem quase 50%, após 12 meses de quedas.

O Grupo Volkswagen foi o mais atingido, entre os grandes fabricantes de automóveis com quase um quarto menos de vendas do que em junho passado. Já a Stellantis foi a que, no primeiro semestre, registou a maior queda até agora, com 21,1%.

Entre as marcas mais pequenas, os novos registos da Volvo caíram 47,9% em junho e 28,5% durante o primeiro semestre do ano. A Jaguar Land Group sofreu uma queda menor em junho de 13,2%, mas a mais acentuada atingiu este ano com 34,7% até agora.

A inflação, as ruturas na cadeia de abastecimento, o aumento de casos de coronavírus em alguns países e a contínua escassez de 'chips' são apenas alguns dos problemas que assolam a indústria automóvel na região, que registou agora 12 meses consecutivos de quedas.

Todos os quatro principais mercados da União Europeia - Espanha, Itália, Alemanha e França - deram nota de um declínio nos registos de automóveis.