Patrões pedem "cautela" ao Governo na subida de salários

O presidente da Confederação do Turismo pede cautela ao Governo no aumento dos salários. Foi essa a mensagem que deixou, esta quarta-feira, na reunião entre os parceiros sociais, o primeiro-ministro, António Costa, e a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho.

Francisco Calheiros alerta que o aumento de salários pode vir a provocar uma inflação ainda maior.

“Era preciso ter alguma cautela com esta espiral inflacionista, com as medidas de impacto económico, porque não irá acontecer o que aconteceu antes de 2019, com deflação, e também não podemos pensar que vamos ter uma inflação como está agora, nos 8%. É preciso cautelas”, sublinha o presidente da Confederação do Turismo.