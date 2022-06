Novo máximo. Taxa Euribor sobe a seis, doze e três meses

A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, subiu esta quinta-feira para um novo máximo de sete anos, ao ser fixada em 0,063%, mais 0,029 pontos do que na quarta-feira.

A 12 meses a taxa Euribor também voltou a subir. Avançou esta quinta-feira para 0,614%, mais 0,045 pontos do que na quarta-feira. É um novo máximo desde junho de 2014.

No prazo de três meses, a Euribor também avançou, ao ser fixada em -0,282%, mais 0,020 pontos e um novo máximo desde junho de 2020.

As Euribor começaram a subir mais significativamente desde 4 de fevereiro, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter admitido que poderia subir as taxas de juro diretoras este ano devido ao aumento da inflação na zona euro e a tendência foi reforçada com o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro.

A evolução das taxas de juro Euribor está intimamente ligada às subidas ou descidas das taxas de juro diretoras BCE.

As taxas Euribor são o principal indexante em Portugal nos contratos bancários que financiam a compra de casa.



Com a subida das taxas, a prestação das casas vai ficar mais cara.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.