CIP diz a Costa que só é possível aumentar salários se o Governo "baixar os impostos"

"O senhor primeiro-ministro além de convocar para este designio tem que igualmente de reduzir a carga fiscal, e dar condições às empresas e às famílias para terem melhores condições: as empresas, nos custos de contexto, as famílias numa melhoria do rendimento disponível através da redução da carga fiscal", disse em declarações à Renascença .

O primeiro-ministro apelou esta sábado às empresas para que contribuam para um esforço coletivo de aumento dos salários dos portugueses, para que haja “maior justiça” e os salários médios em Portugal possam aumentar 20%.

Segundo António Costa, que falava perante uma plateia de jovens, no Algarve, as empresas têm de ter consciência que deve haver “maior justiça nas políticas remuneratórias que praticam”, sublinhando que, na União Europeia, o peso dos salários no conjunto da riqueza nacional é de 48% e em Portugal é de 45%.

