Centeno diz que aumento de funcionários públicos ameaça "contas públicas”

O aumento de funcionários públicos ameaça a “sustentabilidade das contas públicas”, defendeu esta sexta-feira o governador do Banco de Portugal, numa conferência de imprensa organizada pela Ordem dos Economistas, onde esteve também o ministro das Finanças.

Mário Centeno alerta para "dinâmicas que preocupam", no crescimento do número de funcionários públicos, que duplicou no período pandémico face aos anos anteriores, em média, entre 2015 e 2020.

No final de março trabalhavam nas Administrações Públicas 741.288 pessoas, o que representa um crescimento de 15,8 mil postos de trabalho (+2,2%) em termos homólogos, sobretudo devido às contratações de trabalhadores para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e de professores.