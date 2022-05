Cabaz dos portugueses mais caro e com menos compras

A guerra e a inflação reduziram o volume da cesta de compras para níveis de há quatro anos. É preciso recuar até 2018 para encontrar um cabaz com o mesmo volume do que está a ser adquirido hoje pelos portugueses.



É a conclusão de um estudo da Kantar para a Centromarca - Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca, que analisa o comportamento do grande consumo no primeiro trimestre de 2022.

De acordo com este trabalho, as cestas diminuíram 2,8% no primeiro trimestre do ano, face ao período homólogo de 2019. Mas além de mais pequenas, estão também mais caras. Os portugueses pagam agora mais por menos produtos. A única excepção é o segmento da higiene e beleza, que mantém a desvalorização iniciada durante a covid.

“Quando se analisa o início deste ano e se compara com o do ano anterior, assiste-se a uma perda inevitável, tanto em valor como em volume, uma vez que no primeiro trimestre de 2021 estávamos confinados. No entanto, quando se compara o primeiro trimestre de 2022 com o homólogo de 2019, verifica-se que as cestas são mais pequenas, mas de maior valor,” explica Marta Santos, da Kantar.

Ainda segundo este estudo, 58% das categorias aumentaram o preço, destas apenas 31% perderam compradores, incluindo categorias básicas como o arroz, azeite e margarinas.

Os jovens parecem ser os mais adaptados. “A frequência de compra mantém-se estável, com os jovens a serem o grupo que mais aumenta a regularidade de compra, como já vinha a acontecer”, acrescenta Marta Santos.