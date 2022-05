Elon Musk: “Negócio do Twitter está temporariamente suspenso”

O dono da Tesla e homem mais rico do mundo, Elon Musk, anunciou esta sexta-feira que a compra do Twitter, avaliada em 41,14 mil milhões de euros, está “temporariamente suspensa” devido a detalhes relacionados com contas falsas e de “spam” na rede social.

“O negócio do Twitter está temporariamente suspenso devido a detalhes pendentes no que diz respeito ao cálculo do número de contas falsas e de “spam”, que deve representar menos de 5% dos utilizadores”, escreveu Musk na rede social.