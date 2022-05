Salário médio cai 2% no primeiro trimestre devido à inflação

Os salários não acompanharam a inflação no primeiro trimestre de 2022, com números do Instituto Nacional de Estatística a mostrarem que, em termos reais, a remuneração média em Portugal caiu 2% em relação ao mesmo período do ano passado.

Números do INE indicam que, apesar do salário bruto total por trabalhador ter subido 2,2% até março deste ano, para 1.258 euros, e a remuneração base ter aumentado 1,6%, atingindo os 1.058 euros, face à inflação e à subida do Índice de Preços do Consumidor (IPC), a remuneração bruta total média diminuiu 2,0% e a remuneração base diminuiu 2,5%.