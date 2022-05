Ciberataques: NOS e Altice dizem que não estão livres de ser alvo de ataque como a Vodafone

"As questões de cibersegurança não são românticas como vemos nas séries", referiu, indicando que "a segurança já era uma prioridade fortíssima", alvo de variadas auditorias e que nem isso foi suficiente, garantindo "ninguém está 100% livre".

"Depois de um incidente excecional seguiu-se uma operação de recuperação" rápida, referiu Paulino Corrêa, que lidera a área de redes (Chief Network Officer) da Vodafone em Portugal, referindo que a empresa contou com o "apoio das outras operadoras".

Num debate, as três operadoras deram conta do trabalho que realizaram nessa altura, em conjunto, para ajudar a estabilizar a rede da Vodafone. .

As operadoras NOS e Altice alertaram hoje, durante o congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC), que "ninguém está 100% livre" de sofrer um ataque como o que afetou a Vodafone em fevereiro.

Para João Teixeira, administrador com o pelouro da tecnologia (Chief Technology Officer) da Altice, "o que ressalta" deste episódio é que conseguiram "interagir os três" e perceber "que é um bem comum, e esta ligação tem de ser mantida" para "partilhar problemas" e outras experiências que possam vir a existir.

Para o gestor, com a implementação do 5G, a questão da cibersegurança, para evitar estes ataques, torna-se ainda mais importante, apontando por exemplo o impacto em futuros carros autónomos ou cirurgias a decorrer. "Pode haver danos, vidas postas em causa. Há uma necessidade grande de reconhecer esse papel que temos", rematou.

Jorge Graça, administrador executivo da NOS, disse que um ataque simultâneo às três empresas não é impossível, avisando que, nesse caso, "o país parava" e as operadoras não se conseguiriam suportar mutuamente. "Acho que o setor não lhe vê reconhecida essa importância", lamentou.

Para o gestor, "é preciso criar condições para que não se volte a repetir" um evento destes, mas, se acontecer, tentar reduzir o impacto ao máximo. "Quem diz que está livre está a enganar-se a si próprio", indicou, destacando que as principais vítimas foram os clientes, com entidades como os bombeiros a serem afetadas.

No encerramento do primeiro dia do congresso, o secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campolargo, destacou a importância de capacitar os cidadãos e Administração Pública para a importância da cibersegurança.

"O sucesso da digitalização e, por inerência, da modernização do país depende ainda e muito da confiança das pessoas no Estado e na utilização dos meios digitais, que está assente numa consciencialização para os riscos e na criação de uma perceção fundamentada que nos faça sentir tão seguros na vida digital como mundo físico", referiu.

Por isso, "o Governo entende ser fundamental a promoção da capacitação para a cibersegurança das entidades públicas e privadas", rematou.

O 31.º congresso da APDC arrancou hoje, em formato híbrido, e termina esta quinta-feira.