Combustíveis voltam a subir esta semana

Abastecer a viatura esta segunda-feira volta a ficar mais caro. Há uma nova mexida no preço dos combustíveis e encher o depósito vai custar mais.

De acordo com as contas da imprensa económica, a gasolina deverá aumentar sete cêntimos e o gasóleo dois cêntimos. Uma subida que é justificada com a nova subida das cotações do Brent no Mar do Norte e a desvalorização do euro face ao dólar.

Os cálculos do Governo são feitos com a chamada “variação assumida com o efeito ISP”.

Na última semana entrou em vigor um desconto adicional do ISP de 14,2 cêntimos por litro de gasóleo e 15,5 por litro de gasolina e estes valores só voltarão a ser revistos no próximo mês.