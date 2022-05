Marcelo condecora Empresários Cristãos e pede “mais inovação e menos desigualdades”

Marcelo Rebelo de Sousa destacou o papel de associações como a ACEGE, que servem as pessoas de forma inovadora, e apelou à luta contínua pela dignidade humana, pelo crescimento com menos pobreza e por uma sociedade onde os jovens têm lugar.

“Setenta anos volvidos, a luta continua. A luta no tempo ao serviço de valores que o ultrapassam. Essa luta chama-se hoje mais dignidade das pessoas, mais crescimento com mais emprego e menos pobreza, mais inovação e menos desigualdades, mais conhecimento e menos ignorância. Mais lugar para os jovens entre nós e menos contra a sua partida, mais inclusão de quem nos chega e menos esquecimento dos nossos que partiram e lá longe cultivam a fidelidade às raízes”, declarou o Presidente da República.

No fim, anunciou condecorou a ACEGE com as insígnias de membro honorário da Ordem do Mérito.

À margem, e em declarações aos jornalistas, disse que o caso de Setúbal com refugiados ucranianos não põe em causa as instituições, nem a capacidade de acolhimento dos portugueses.

Quem também esteve na abertura deste congresso nacional foi D. José Ornelas. O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) salientou o papel dos empresários na criação.

“Não me conforme com a ideia de que os empresários que se inspiram no Evangelho sejam o lado mau da criação e os dons de Deus. Não é sempre fácil fugir desta perspetiva dualista: ser honesto sem deixar de ter sucesso e rentabilidade. Entrar no jogo da concorrência sem eliminar os outros, mas sem abdicar de criar e transformar para melhor responder aos desafios da Humanidade”, sublinha D. José Ornelas.

O presidente da CEP salientou o papel das empresas na sociedade e convidou os empresários presentes a viverem uma responsabilidade partilhada e a cuidarem do ambiente.