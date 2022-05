Musk admite "pequeno custo" no Twitter para contas comerciais e governamentais

As contas comerciais e governamentais podem ter de vir a pagar uma “pequena” taxa para estarem no Twitter, avançou esta quarta-feira o novo dono da rede social, o homem mais rico do mundo e líder da Tesla e Space X, Elon Musk.

Em resposta a um artigo da "CNN", no qual grupos de interesse apontaram que marcas podem boicotar o Twitter se a rede social alterar as suas políticas de limitação de conteúdos de discurso de ódio, Musk ironizou perguntando quem são as organizações que querem controlar o acesso à informação.

De seguida, atirou: “O Twitter será sempre gratuito para os utilizadores comuns, mas talvez venha a existir um pequeno custo para utilizadores comerciais/governamentais”, referindo que “algumas receitas são melhores que nenhuma”. Desde 2010 e nos últimos 11 anos, o Twitter teve lucro apenas por duas vezes - em 2018 e 2019.