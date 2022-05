Web Summit expande-se para o Rio de Janeiro

É a primeira vez que a Web Summit sai da Europa. A Web Summit anunciou, esta terça-feira, a expansão da feira de tecnologia para a América Latina com uma edição a ter lugar em 2023 no Rio de Janeiro, Brasil.

Em conferência de imprensa, o CEO da empresa irlandesa, Paddy Cosgrave, explica que a decisão faz parte do seu plano de expansão internacional. A América Latina acabou por ser o primeiro novo "hub" pois é a "região que mais rapidamente está a crescer" no campo tecnológico.

"Vai ser um evento completamente novo", admite, no "coração" da "crescente cena tecnológica do Rio". A empresa quer fazer parte do "acordar" do "gigante adormecido" da tecnologia, o Brasil.

O evento deve decorrer entre 1 e 4 de maio de 2023, no RioCentro, na zona da Barra da Tijuca. São esperados cerca de 10 mil participantes.

O acordo feito com o Rio de Janeiro será, indica Paddy Cosgrave, similar com o feito com Lisboa. A ideia é ficar pelo menos três anos no local. A grande diferença parece ser no financiamento: a câmara municipal não irá investir diretamente, tendo arranjado uma empresa para patrocinar o investimento.

Eduardo Paes, presidente da Câmara do Rio de Janeiro, também esteve presente na conferência, feita via Zoom. Paes adiantou que a cidade espera que o evento por lá "permaneça durante bastante tempo", pois é "uma grande oportunidade para trazer empresas para o Rio". "O gigante adormecido está mesmo a tentar acordar", assegura. "Estamos otimistas. É uma grande oportunidade para mudar e criar um novo momento no Rio de Janeiro", finaliza Eduardo Paes, que agradeceu a Portugal ter sido rampa de lançamento e, por isso, ter "voltado a ajudar a descobrir o Brasil, 500 anos depois dos Descobrimentos".

Quanto a Portugal, Cosgrave salienta que estão a "ficar sem espaço" na capital portuguesa, mas nada mudará. "Estamos completamente comprometidos com Lisboa pelo menos até 2028. Portugal não precisa de se preocupar".



[noticia atualizada às 14h44 de terça-feira, 3 de maio de 2022]