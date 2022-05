Dia da Mãe e Dia do Trabalhador. Qual o perfil da mulher trabalhadora portuguesa?

A diferença salarial acentua-se à medida que aumenta o nível de responsabilidade: nos quadros superiores, as mulheres ganham menos 700 euros do que os homens e, entre os profissionais altamente qualificados, menos 326 euros.

São cada vez mais as mulheres em lugares de decisão. Quase 1/3 dos cargos dos conselhos de administração das empresas cotadas em bolsa são ocupados por mulheres, o que põe Portugal no 11.º lugar do ranking da União Europeia.

A maioria das trabalhadoras é mãe e tem o ensino superior. Apenas cerca de um em cada 10 bebés nascidos são de mães fora do mercado de trabalho. Quatro em cada 10 são de mães com o ensino superior.

Portugal é o 9.º país da União Europeia com mais mulheres no mercado de trabalho – cerca de 7 em cada 10. A presença de mulheres aumentou 14 pontos percentuais (p.p.) desde 1993.

A política é outro setor em que se nota evolução – o peso das mulheres no Parlamento duplicou entre 2003 e 2021, ano em que Portugal era 7.º na lista de países da União Europeia com mais mulheres na assembleia legislativa (41%).

Mas não é apenas pela presença no mercado de trabalho que as portuguesas trabalham mais. O facto de a grande maioria trabalhar a tempo inteiro também é um fator a levar em consideração e aqui Portugal aparece em 9.º no ranking de países com menor peso de trabalho a tempo parcial entre as mulheres (11,7%).

No geral da União Europeia, quase três em cada 10 mulheres trabalham em ‘part-time’.

Pobreza e precariedade

As portuguesas trabalham mais, mas não ganham mais nem têm uma vida mais estável. No panorama europeu, Portugal ocupa o 4.º lugar (ex-aequo com o Chipre) dos países onde há maior proporção de mulheres com contratos temporários. São quase duas em cada 10. Espanha, Polónia e Países Baixos lideram este ranking.

A precariedade aumenta a vulnerabilidade à pobreza. Em Portugal, uma em cada cinco mulheres é considerada pobre ou em estado de exclusão social, o que coloca o país no 11.º lugar de uma lista de 23 Estados em que este item assume valores mais elevados.