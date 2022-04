Governo avança com medidas de apoio à agricultura

O Governo avança coma insenção de IVA para fertilizantes, corretivos de solo e rações.

No âmbito das medidas excecionais e temporárias para conter o aumento dos preços energéticos e agroalimentares, explicita o executivo, entrou em vigor a isenção do IVA para fertilizantes, corretivos de solo e rações, que vigora até 31 de dezembro de 2022.

"Uma isenção que faz parte de um conjunto alargado de medidas que incluem ainda a redução do ISP (menos 3,432 cêntimos/litro) sobre o gasóleo colorido e marcado agrícola até ao final do ano; a mobilização de 18,2 M€ de recursos nacionais para mitigar custos acrescidos com a alimentação animal e fertilizantes; e a utilização dos saldos transitados do Fundo de Compensação Salarial do setor das pescas para apoiar os aumentos dos custos de produção". escreve o governo em comunicado.

Para a Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, “este é mais um contributo da política pública, com recursos nacionais, para a manutenção da capacidade produtiva de Portugal”, reforçando a “disponibilidade do governo para a cooperação permanente na mitigação dos constrangimentos que a conjuntura internacional provoca à agricultura portuguesa. Estamos certos de que, mais uma vez e perante os novos desafios, os setores produtivos, que garantem alimentos ao país, vão dar uma resposta exemplar”.