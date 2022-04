​Novobanco admite dar prémio de 1,6 milhões à equipa de Ramalho

A liderança do Novobanco, chefiada por António Ramalho, deve receber um prémio de 1,6 milhões de euros. É o que se lê no relatório e contas de 2021 da instituição financeira, citado pelo semanário "Expresso" e jornal "i".



Este prémio “teve como base o desempenho individual e coletivo de cada membro, avaliado pelo Comité de Recuperações”, adianta o documento.

O relatório não detalha quanto é que cada membro vai receber, numa altura em que Ramalho está de saída da presidência do banco, dois anos antes do fim do mandato.

O documento adianta também que este prémio ainda não foi pago, nem será pago enquanto a instituição financeira estiver em período de reestruturação, um plano que ainda aguarda aprovação de Bruxelas.

Já em maio de 2021 a atribuição de prémios à equipa gestora do novobanco levantou polémica. Na altura, num ano em que o banco tinha perdido 1.329 milhões de euros, foram atribuídos prémios de quase 1,86 milhões de euros à equipa de gestão.

Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, afirmou que o banco central e o Fundo de Resolução eram “contrários” a este pagamento e que esse valor seria “deduzido” à chamada de capital.