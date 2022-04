Orçamento positivo para as famílias, mas "limitado" para as empresas

Comentários sobre a Proposta do OE 2022

Em termos gerais, as principais linhas de orientação da Proposta do OE 2022 estão voltadas para a recuperação de rendimentos das famílias, por via de medidas de IRS. Desde logo, a revisão dos escalões, com a redução da taxa de imposto para os rendimentos mais baixos, com impacto direto na classe média. A revisão dos escalões, que não ocorria desde 2018, reforça, tendencialmente, a progressividade do IRS.

Por outro lado, há um conjunto de deduções à coleta adicionais para famílias com crianças até 6 anos, que permite reduzir o imposto devido a final.

É de salientar uma preocupação com a empregabilidade jovem, atribuindo estímulos fiscais aos jovens durante cinco anos, após a conclusão dos ciclos de estudos relevantes. O alargamento desta isenção de três para cinco anos e a sua extensão aos rendimentos da categoria B traduzem-se numa efetiva poupança fiscal para quem está a entrar no mercado de trabalho.

Por sua vez, o englobamento das mais-valias mobiliárias de partes de capital detidas por prazo inferior a 1 ano (ganhos de curto prazo ou especulativos, como muitas vezes são chamados) apenas para contribuintes com rendimento coletável do último escalão de IRS, afigura-se como uma medida de agravamento da tributação, mas que afeta, tendencialmente, as pessoas com mais altos de rendimentos, pelo que aqui se manifesta mais um elemento de progressividade do IRS.

Em suma, a Proposta do OE manifesta preocupações de justiça fiscal ao nível dos rendimentos das pessoas singulares, no sentido de devolver rendimentos aos cidadãos e às famílias, no sentido do reforço da progressividade, que é um princípio constitucional do nosso sistema fiscal.

A discussão da intensidade da progressividade do IRS e o número e latitude dos escalões foi um dos temas mais debatidos no anterior ciclo político. As críticas de que os escalões estavam definidos de forma muito lata, pode ter por consequência que as taxas progressivas altas em níveis de rendimento baixos podem induzir regressividade no imposto. Com efeito, a forma de construção dos escalões pode afetar a progressividade do IRS. Por outro lado, o reduzido número de escalões e a sua amplitude conduzem a taxas efetivas de IRS altas mesmo para baixos níveis de rendimentos. Espera-se que a criação de dois novos escalões venha, agora, a mitigar esse impacto e a melhorar a justiça distributiva.

Para as empresas, este é um Orçamento mais limitado na ousadia fiscal e mantém, em larga medida, as pesadas obrigações declarativas associadas à gestão dos impostos que as empresas entregam ao Estado. No IRC, há um incentivo à recuperação, mas limitado à realização de despesas num período de apenas 6 meses, que vem na continuidade do CFEI II, não sendo evidente em que medida o mesmo é a causa ou o efeito de necessidades de investimento, sendo certo que o benefício fiscal é relativamente relevante.

É de notar que o PEC é revogado ao fim de 23 anos de uma existência conturbada, sendo a sua morte definitiva um processo iniciado há alguns anos e que agora tem, finalmente, o seu termo, como há muito reclamado pelas empresas. Seja como for, a extinção do mesmo acaba por ser uma boa notícia para os poucos contribuintes que ainda se encontravam obrigados ao seu pagamento.

Continua em curso o processo de construção do complexo ficheiro normalizado de auditoria, SAF-T, que é o repositório de todos os elementos da contabilidade e que, mais uma vez, é adiado por um ano. É de notar que este ficheiro contendo todas as transações da contabilidade foi criado em 2008, sem que, até à data, se tivesse conseguido ainda implementar na sua plenitude. A Ordem dos Contabilistas Certificados tem acompanhado os trabalhos de melhoria deste ficheiro no sentido de garantir que o mesmo é utilizado para facilitar a vida de contabilistas e contribuintes.

Quanto ao IVA, não são de assinalar alterações significativas, sendo certo que todas as alterações estruturantes que ocorreram em 2021 foram aprovadas em leis avulsas, fora do OE, por corresponderem, no essencial, à transposição de diretivas comunitárias relativas ao comércio eletrónico.

O aspeto mais relevante para os contabilistas e para os contribuintes é a estabilização e uniformização dos prazos de entrega e pagamento do IVA para sujeitos passivos do regime mensal e trimestral. Como menos positivo para o trabalho dos contabilistas, assinalamos a antecipação, em uma semana, do prazo para comunicação dos elementos das faturas. Louvamos também o alargamento das férias fiscais ao exercício do direito de defesa em quaisquer procedimentos, direito à redução de coimas, bem como ao pagamento antecipado de coimas, as quais são diferidas para o primeiro dia útil do mês de setembro. Estas alterações completam o quadro legal das férias fiscais, pelas quais a OCC tanto se tem batido, em defesa dos interesses dos contabilistas e, por essa via, também dos contribuintes.

Finalmente, é de assinalar que as contribuições extraordinárias dos fornecedores do SNS de dispositivos médicos e do setor energético são eliminadas, o que, no caso dos dispositivos médicos alivia um setor especialmente relevante nos anos da pandemia, ao passo que, no caso do setor energético, estará em causa a sua substituição por um novo imposto, conforme já publicamente anunciado.

Em suma, um OE focado, a nível fiscal, na justiça distributiva do IRS e com alterações pouco estruturantes e sem agravamento da tributação para empresas.

Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas