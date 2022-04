Elon Musk oferece 39,4 mil milhões de euros para comprar o Twitter

O dono da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, anunciou uma oferta para comprar a rede social Twitter no valor de 54,2 dólares por ação, que se traduz numa quantia de 39,42 mil milhões de euros (cerca de 43 mil milhões de dólares) para adquirir a totalidade da empresa.

A oferta divulgada pelo próprio Musk, atualmente o homem mais rico do mundo, segundo a "Forbes", com uma riqueza avaliada em 252 mil milhões de euros, representa um prémio de 54% em relação ao preço das ações a 28 de janeiro, o dia em que o multimilionário começou a investir no Twitter.

Depois do anúncio de oferta pública de aquisição (OPA) de Musk, as ações do Twitter valorizaram 18% ainda na negociação antes da abertura do mercado bolsista norte-americano.

“Fiz uma oferta”, escreveu, divulgando o documento enviado à SEC, o regulador de mercados nos EUA.