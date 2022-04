Inflação chega aos 5,3% em março, o valor mais elevado desde 1994

Em comunicado, o INE indica que o indicador que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos também acelerou para uma variação de 3,8%, quando era de 3,2% em fevereiro, enquanto o índice relativo a produtos energéticos registou o seu valor mais elevado desde fevereiro de 1991 (19,8%, quando era de 15% em fevereiro) e o índice relativo a produtos alimentares subiu para 5,8% (estava em 3,7% no último mês).

Em relação ao último mês, a variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi de 2,5% - era de 0,4% no último mês e de 1,4 em março de 2021 - e a variação média nos últimos doze meses subiu para os 2,2% (era de 1,8% em fevereiro).

Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) passou para os 5,5%, o valor mais elevado desde que começou o registo do indicador, em 1996, sendo superior em 1,1 pontos percentuais ao valor do mês anterior e inferior em 2 pontos percentuais em relação ao valor estimado pelo Eurostat para a zona Euro.

O IHPC registou uma variação mensal de 2,6% (0,5% no mês anterior e 1,5% em março de 2021) e uma variação média dos últimos doze meses de 2,0% (1,5% no mês precedente).