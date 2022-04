Dinamarca investiga "incidente grave" com avião da TAP em Copenhaga

As autoridades aeronáuticas da Dinamarca estão a investigar um incidente ocorrido na passada sexta-feira com um avião da TAP que efetuava a ligação entre Lisboa e Copenhaga.

De acordo com o site The Aviation Herald, o conselho de investigação de acidentes aéreos dinamarquês (HCL) classificou a ocorrência como um “incidente grave” e abriu uma investigação.

“Um A320-200 da TAP, com a matrícula CS-TNV, a realizar o voo TP-754 de Lisboa (Portugal) para Copenhaga (Dinamarca) com 102 passageiros e sete tripulantes, aterrava na pista 30 por volta das 12h05 quando, de acordo com os dados transmitidos, a aeronave se desviou para a esquerda e a velocidade sobre o solo reduziu drasticamente de 133 para cerca de 120 nós”, poder ler-se.

Minutos mais tarde, o Airbus reposicionou-se e “aterrou sem incidentes”.

Testemunhas citadas pelo The Aviation Herald indicam que a asa esquerda da aeronave embateu na pista e quase colidiu com uma antena e outros edifícios.

No entanto, o conselho de investigação de acidentes aéreos dinamarquês desmente estas indicações, referindo que “não há indicações visuais ou marcas que indiquem que a asa ou o motor tenham tocado no solo”.

Esta segunda-feira, 75 horas após o incidente, a aeronave permanecia no aeroporto de Copenhaga.

A TAP, que diz estar a “colaborar plenamente com a investigação”, não tem qualquer reporte de danos no avião que deverá regressar ainda hoje a Lisboa.