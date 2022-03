Especialista britânico em crime financeiro defende fim de vistos "gold" em Portugal

"Posso perceber [os vistos "gold"] nas circunstâncias em que Portugal introduziu a política, após a crise financeira", mas não "por que razão esta continua, agora que [o país] já não precisa" de atrair investimento estrangeiro desta forma, disse Bullough à Agência Lusa, durante uma apresentação hoje em Londres do livro "Butler to the World".



"Talvez se possa desculpar durante uma crise, mas em tempos normais é muito difícil de explicar. Quem é o tipo de pessoa que vai comprar vistos? Nós sabemos, porque podemos ver quem eles são. As pessoas que têm boas ideias de negócios podem obter vistos de outras formas", argumentou o jornalista britânico.

O programa de concessão de Autorização de Residência para Investimento (ARI) foi lançado, em outubro de 2012, durante a crise da dívida soberana. .

Segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em nove anos foram captados por via deste instrumento quase 6.200 milhões de euros, a maior parte correspondente à compra de bens imóveis. .