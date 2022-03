Ucrânia: Costa espera "papel cada vez mais estratégico" de porto de Sines para GNL

"Não tenho a menor das dúvidas de que este acordo com os Estados Unidos - quer para este ano, quer sobretudo aquilo que vai ser reforçado no próximo ano, quando vai preencher cerca de um terço do que são as quantidades de gás que a Europa atualmente está a importar da Rússia - vai permitir, seguramente, ao Porto de Sines ter um papel cada vez mais estratégico", disse o chefe de Governo, António Costa.



"Nesta fase, através de barco e, no futuro, graças às interconexões, utilizando os "pipelines" que reforçarão a interconexão entre Portugal e Espanha e a partir de Espanha para a Europa", acrescentou, falando aos jornalistas portugueses em Bruxelas, no final de um Conselho Europeu marcado por difíceis discussões na área da energia, dada a crise no setor que ficou acentuada com a guerra da Ucrânia.

Neste dia também marcado pelo anúncio de que os Estados Unidos vão exportar mais 15 mil milhões de GNL para a UE, António Costa salientou que "o Porto de Sines está em concorrência com todos os outros portos" no espaço comunitário.