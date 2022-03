ISP do gasóleo baixa mais 1,3 cêntimos na próxima segunda-feira

O Governo anunciou que a partir da próxima segunda-feira, dia 28 de março, irá ocorrer uma redução de 1,3 cêntimos por litro na taxa unitária do (Impostos sobre produtos )ISP no gasóleo.

O Ministério das Finanças diz que a diminuição do imposto ascende agora a 4,7 cêntimos por litro no gasóleo desde o início da subida mais acentuada do preço dos combustíveis, e a 3,7 cêntimos por litro a redução do ISP na gasolina, combustível que esta semana não sofre variações.