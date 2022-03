Combustíveis mais baratos para a semana. Podem ser "alterações na casa dos dois dígitos”

António Comprido considera que a tendência de subida do preço do petróleo verificada hoje “não vai alterar muito a média, mas poderá fazer aqui um pequeno ajustamento”, sendo que “depois tudo depende da reação dos operadores e do mercado para vermos isso refletido nos preços finais”.

Ressalva que “não pode falar em preços, porque cada operador estabelece o preço que quer praticar”, mas ainda assim, sempre vai dizendo que “se forem seguidas as práticas habituais, de repassar as variações quer nas subidas quer nas descidas para os preços finais, podemos estar perante alterações na casa dos dois dígitos”.

Esta semana, os mercados internacionais aliviaram e o barril do petróleo de brent, que serve de referência a Portugal, chegou a cotar abaixo dos 100 dólares, quando no início da semana passada chegou a tocar nos 139 dólares.

Subida do ISP atenua a descida dos preços

A confirmar-se a descida do preço dos combustíveis, o Governo deve aumentar o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) na próxima semana.

É o que resulta da fórmula transitória criada na semana passada pelo governo para atenuar o aumento do preço dos combustíveis, para que o Estado não lucrasse com a subida das gasolinas. Na prática o governo passou a descer o ISP no mesmo valor em que aumente a receita de IVA, mantendo assim o valor em euros que encaixa em cada litro de combustíveis.

Na próxima segunda-feira acontece o contrário e por isso, o secretário-geral da APETRO reconhece que “se for aplicada a fórmula tal qual como ela está, haverá com a previsão da descida dos preços, uma descida da receita do IVA e isso levaria a um aumento do ISP”. António Comprido admite que “obviamente se houver essa subida, os valores da descida ao consumidor final serão atenuados por esse fato”.

A decisão do Governo sobre o que vai fazer relativamente ao valor do ISP deve ser conhecida durante a tarde desta sexta-feira.