Há tendência para uma baixa do preço dos combustíveis na próxima semana.

Os especalistas acreditam numa descida entre seis e nove cêntimos na gasolina e entre dez e 14 cêntimos no gasóleo, já na segunda-feira.

Estes valores são avançados à Renascença por fontes do setor e traduzem essa tendência de descida com base na redução do preço do petróleo nos mercados internacionais.