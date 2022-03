Endesa lidera concurso para ligação da central termoelétrica do Pego à rede elétrica

A Endesa continua a ter a melhor proposta no concurso ao ponto de ligação à rede elétrica da central a carvão do Pego, em Abrantes, que chega à fase final com cinco concorrentes, após a exclusão da Greenvolt.

Segundo o relatório preliminar revisto, publicado na página da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), a proposta da Endesa é a mais bem classificada, com 3,42, seguida da Tejo Energia (3,20), que mantém a segunda posição.

Em terceiro lugar surge agora a Voltalia SA (antes em quinto), seguida da Brookfield Ltd & Bondalti SA e da EDP Renováveis.

A Greenvolt, que antes ocupava o terceiro lugar, foi excluída, por fazer depender "os compromissos assumidos na proposta" de condições, nomeadamente o preço mínimo de venda de hidrogénio e perímetro de exclusão de novos projetos de biomassa.

Na fase de audiência prévia de interessados, que decorreu até 4 de março, quatro dos então seis concorrentes pronunciaram-se sobre o relatório preliminar - Endesa, Tejo Energia, Voltalia e Greenvolt -, enquanto o consórcio Brookfield Ltd & Bondalti SA e a EDP Renováveis não enviaram novos contributos nesta fase.

O calendário inicial do concurso ao ponto de ligação à rede elétrica da central do Pego, em Abrantes, cuja produção a carvão foi encerrada em novembro de 2021, previa que os interessados contestassem a avaliação preliminar até 11 de fevereiro, cinco dias úteis ser conhecido o relatório, mas foi prorrogado duas vezes, a primeira por mais 10 dias úteis e a segunda por mais cinco, prazo que terminou em 4 de março.

Agora, encontra-se a decorrer um período de audiência prévia sobre o relatório preliminar revisto.