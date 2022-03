Encerrar a TAP custaria "infinitamente mais" do que o valor que injetámos

O ministro das Infraestruturas e da Habitação defendeu que encerrar a TAP custaria "infinitamente mais" do que o valor injetado para salvar a companhia, sublinhando que em causa estavam 3.000 milhões de euros em exportações.

"Não salvar a TAP custaria infinitamente mais do que o que nós injetámos", defendeu Pedro Nuno Santos, na inauguração da exposição comemorativa do 77.º aniversário da TAP, no Museu do Ar, em Sintra.

O governante destacou que a diferença entre salvar ou não a TAP é Portugal ter ou não centralidade na Europa.

O ministro defendeu que a celebração do aniversário da TAP representa também a força de uma "parte considerável" do país, que trabalhou para evitar o encerramento da empresa. "Este é um grande momento histórico que premeia a resiliência e determinação e força de muita gente de uma parte considerável do país."

Para o governante, esta é "uma data muito importante" e uma "das mais importantes" do ponto de vista profissional.

O ministro lembrou ainda que "muitos apostavam no fim da TAP e o desejavam", sublinhando que na história de Portugal sempre existiram pessoas com medo de avançar.