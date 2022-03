Camionistas e TVDE vão ter apoio de 30 cêntimos por litro nos combustíveis

Os transportes de mercadorias até 3,5 toneladas e os TDVE vão ter um apoio de 30 cêntimos por litro de combustível devido à escalada dos preços da energia, anunciou hoje o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

A medida foi anunciada numa conferência de imprensa conjunta com a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, no Ministério da Economia, em Lisboa, sobre novos apoios governamentais no âmbito do conflito na Ucrânia.

Siza Vieira anunciou que os transportes de mercadorias por conta de outrem, até 3,5 toneladas, e também os TVDE (Transporte individual e remunerado de passageiros em Veículos Descaracterizados) terão um apoio de 30 cêntimos por litro de combustível e de Ad Blue.

Este apoio é semelhante ao já adotado para autocarros e táxis, indicou o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.

Nos "próximos dias" o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, terá reuniões com associações dos transportes de mercadorias onde será apresentado o detalhe da medida, disse Siza Vieira.

Outra medida anunciada foi "a flexibilização de pagamentos fiscais para todas as empresas do setor dos transportes, medidas que já estão em vigor para algumas empresas", acrescentou o ministro da Economia.

Esta medida permite o pagamento de impostos em três ou seis prestações para entrega de IVA, retenções na fonte de IRS e IRC, abrangendo todas as empresas de transportes por conta de outrem, passageiros e mercadorias.

"Esta é uma medida de apoio à tesouraria muito significativa e que durante a pandemia foi bastante importante para todas as empresas", sublinhou Siza Vieira.