Aumento de combustíveis. "Começa a ser uma fatura muito pesada"

“É impressionante. Mas o que é que se pode fazer?”. Vitor Pinto da Cruz lamenta desta forma mais um aumento no preço dos combustíveis, temendo que não seja o último.

Para este automobilista, que olha atentamente para o placar com os novos preços dos combustíveis, afixados junto a um posto de abastecimento em Lisboa. Gasóleo simples a 2,109 euros, Gasóleo aditivado a 2,109. Gasolina 95 a 2,134 euros o litro e Gasolina 98 octanas a 2,184 euros.

“São consequências muito preocupantes do que se passa na Europa neste momento”. Economicamente, “mas também no que se refere à estabilidade, explica Vitor Pinto da Cruz, que admite ter receio do que possa acontecer num futuro próximo. Contudo, há que ter esperança.

“Vamos ser positivos, pelo menos, estamos longe deles”, diz numa referência ao conflito na Ucrânia.

Numa praceta próxima, Bruno Correia está a perfilar junto a um passeio os automóveis que tem para venda, colados a uma oficina da qual é proprietário onde garante também o serviço de manutenção e de limpeza de viaturas. Admite que este aumento do preço dos combustíveis está a ter um impacto muito grande.

“O carro é um bem essencial, que utilizamos todos os dias. E isto é uma coisa de loucos. Eu acho que o Governo tem forma de dar a volta a isto e não castigar tanto os contribuintes, afirma, admitindo que para quem vende automóveis, o negócio está cada vez mais complicado.

“As pessoas acabam por ficar com o pé atrás, não compram.” E os que têm automóvel começam a optar por outras formas de locomoção.

“A praceta, aqui, normalmente tinha sempre lugares de manhã. Agora está sempre tudo cheio. Umas estão em teletrabalho, outras porque estacionaram e colocaram o carro de parte. Este mês tem-se visto uma descida muito grande de pedidos de revisão ou lavagem", conta.