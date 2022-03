AUTOvoucher para os combustíveis passa de 5 para 20 euros

O ministro das Finanças, João Leão, disse que no mês de março o valor da devolução no AUTOvoucher passa dos atuais cinco euros para um máximo de 20 euros. Esta é a resposta do Governo à subida galopante do preço dos combustíveis anunciado para o início da próxima semana em consequência do início da guerra na Ucrânia.

Para conseguir o bónus máximo dado pelo Governo, o consumidor terá de abastecer o carro com 200 litros num mês. Não foram anunciadas medidas que visem a redução dos atuais impostos, IVA e ISP, sobre os combustíveis.

O governante diz que o esforço orçamental é de 40 milhões de euros, só nesta medida relacionada com o bónus dado no abastecimento dos carros. No total, até junho o peso para as contas públicas é de 142 milhões de euros (87 milhões referem-se à não atualização da taxa de carbono e 15 milhões ao prolongamento da devolução do ganho extraordinário de IVA com o ISP).