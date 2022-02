A luz vai ficar mais cara para quem está no mercado liberalizado

Portugal não está dependente do gás russo, no último ano importou apenas 10%, ou seja, o país não terá um problema de abastecimento. Uma garantia deixada esta quinta-feira pelo Ministério do Ambiente e reforçada por João Peças Lopes, professor na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e diretor associado do INESC-TEC.

No entanto, a Rússia é fornecedora global e isso terá implicações no mercado interno: “as aquisições de gás natural que temos são feitas na Nigéria e na Argélia, o que não quer dizer que o preço pelo qual é pago no mercado internacional não venha a ser afetado por esta situação”, sublinha o professor.

Só com o início do conflito armado, na madrugada desta quinta-feira, o preço do gás no mercado de referência para Portugal, o holandês, disparou 40%. “Se o preço do gás natural vai subir, isso vai impactar toda a distribuição, nos consumos industriais e domésticos”, explica João Peças Lopes.

A agravar os preços está ainda a seca que obrigou a condicionar a produção em cinco barragens no país, “o que vai aumentar a necessidade de importação de gás para a produção de eletricidade”. Segundo o professor, “no atual período de maior consumo, por estarmos no inverno, e com as albufeiras com pouca água, vão ser seguramente as centrais a gás que vão definir o preço grossista”.