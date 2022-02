Vodafone com o serviço de telemóvel e televisão com falhas

Os clientes da operadora Vodafone estão a ter problemas no acesso ao serviço devido a falhas na rede telefónica e de Internet.

De acordo com o site Downdetector, as queixas dos clientes começaram a partir das 21h00.

Mais de 7.600 clientes reportaram dificuldades no uso da rede de telemóvel e também no acesso aos dados. Há também queixas no serviço de televisão, sendo este um problema transversal a todo o país.

Através da conta oficial no Twitter, a Vodafone Portugal diz que "a situação já está identificada" e será resolvida "tão breve quanto possível".