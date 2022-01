Sindicato critica apelo da TAP aos tripulantes para ocuparem outras funções

O SNPVAC recorda outras respostas possíveis às atuais dificuldades de operação, como “a reposição do período normal de trabalho para 100%, aumentando assim também o rendimento dos tripulantes".

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) critica o apelo da TAP aos tripulantes para ocuparem outras funções, devido aos efeitos da pandemia de Covid-19 entre os trabalhadores da companhia aérea.

O sindicato lembra que já tinha antecipado as atuais dificuldades. "Atempadamente avisamos e não nos enganamos nas previsões: a situação pandémica agravou-se novamente e os isolamentos voltaram a colocar pressão na operação", lê-se na mesma nota.

Na mensagem enviada esta semana, assinada pela diretora de tripulantes da cabine, a TAP esclarece que estes convites para funções menores são um último recurso para evitar cancelamentos.

“Têm sido realizados pelo SOE [Serviço de Operações e Escalas] convites a tripulantes CCB [chefes de cabine] para operarem na função de CAB [comissários/assistentes de bordo] em voos para os quais não foi possível completar a tripulação pelos processos normais, sendo este tipo de convite utilizado apenas como último recurso depois de esgotadas todas as alternativas de solução no dia da operação, e de forma a evitar o cancelamento iminente do voo", informou a companhia.