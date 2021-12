Novo Banco, Santander e BCP anunciam aumentos nas comissões

Novo Banco, Santander Totta e BCP têm já programados aumentos de comissões bancárias para 2022, mas é expectável que os restantes bancos subam também comissões no próximo ano.

Segundo o aviso aos clientes, em março, o Novo Banco vai alterar os preços de muitos dos produtos e serviços, com aumentos designadamente em comissões de depósitos, de operações de crédito ou de pagamentos.

Por exemplo, nos depósitos, um depósito à ordem com valor acima de 35 mil euros vai passar a pagar o mesmo valor que abaixo de 35 mil euros, ou seja, 62,30 euros por mês.

Também comissões de créditos sobem. No crédito pessoal de 'leasing' mobiliário (exceto viaturas novas) a comissão de montagem de contrato passa para 400 euros nas operações em carteira, quando de momento é de 314 euros no prazo até três anos e 380 euros acima de três anos. As comissões de processamento destes créditos passam para 36 euros trimestrais (face a 33 euros).

Nos cartões de crédito também sobem as comissões, assim como há mexidas nas comissões de operações com cartões. Por exemplo, o cartão 'verde' passa de uma comissão de 10 euros para 15 euros e a substituição do mesmo cartão passa de 22,50 euros para 25 euros.

No Santander Totta, segundo informação enviada a um cliente a que a Lusa teve acesso, a partir de fevereiro a comissão da conta pacote sobe para 5,30 euros por mês e a comissão do cartão de crédito passa a 2,25 euros por mês (aplicável sob determinadas condições).

No caso do BCP, a informação pública é que no dia 5 de janeiro entram em vigor alterações nas comissões da conta 'standard empresas'. Mantém-se o valor da comissão (se o crédito foi menor que 250 mil euros são 199,92 euros anuais, se o crédito for de valor igual ou superior a 250 mil euros a comissão é de 60 euros anuais), contudo, a isenção dessas comissões passa a ser apenas para créditos de valor igual ou superior a 2 milhões de euros.

Quaisquer alterações no precário serão comunicadas aos clientes com 90 dias de antecedência, diz o BCP.