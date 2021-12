INE. Preços da habitação sobem 9,9% no terceiro trimestre

O Índice de Preços da Habitação (IPHab) subiu 9,9% no terceiro trimestre em termos homólogos, 3,3 pontos percentuais acima do observado no trimestre anterior.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), neste período, os preços das habitações existentes aumentaram a um ritmo superior ao das habitações novas, 9,9% e 9,5%, respetivamente.

Em relação ao trimestre anterior, o IPHab aumentou 3,6% (2,2% no segundo trimestre de 2021), tendo o aumento dos preços sido mais intenso nas habitações existentes (3,9%) do que nas habitações novas (2,5%).

Entre julho e setembro de 2021, transacionaram-se 56.464 habitações, mais 25,1% face a mesmo período do ano anterior.

Segundo o INE “registaram-se taxas de variação semelhantes” em julho (26,8%), agosto (24,5%) e setembro (23,9%).

Em valor, no trimestre em análise, as habitações transacionadas contabilizaram aproximadamente 9,4 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 38,7% em termos homólogos.