Auchan vai recorrer da condenação da Autoridade da Concorrência

A cadeia de supermercados Auchan recusa que realize as práticas anticoncorrenciais imputadas pela Autoridade da Concorrência e vai recorrer da condenação de 1,2 milhões de euros em tribunal.

"A Auchan refuta totalmente as práticas que lhe são imputadas pela Autoridade da Concorrência na decisão final no âmbito de processos contraordenacionais e irá recorrer judicialmente da decisão adotada, exercendo naturalmente os direitos previstos na Lei da Concorrência", lê-se no comunicado divulgado no sábado.

Segundo a Auchan, a empresa tem processos de formação e de controlo internos dos seus trabalhadores "a fim de evitar qualquer tipo de comportamentos que possam resultar na violação das regras de concorrência".

Na sexta-feira, a Autoridade da Concorrência multou em 17,2 milhões de euros os supermercados Auchan, E.Leclerc, Intermarché, Modelo Continente, Pingo Doce e a Sogrape, e ainda dois gestores (um administrador e diretor geral da Sogrape e um diretor de unidade de negócio da Modelo Continente), por participação "num esquema de fixação de preços de venda ao consumidor".

AdC fala em “conspiração”

Segundo o regulador, "a investigação permitiu concluir que mediante contactos estabelecidos através do fornecedor comum, sem necessidade de comunicarem diretamente entre si, as empresas de distribuição participantes asseguram o alinhamento dos preços de retalho nos seus supermercados, numa conspiração equivalente a um cartel, conhecido na terminologia do direito da concorrência como 'hub-and-spoke'".