Apoio de quase dez mil euros para contratação de desempregados a partir de janeiro

O Governo vai implementar um programa de apoio à contratação de desempregados que pode atribuir às empresas até 9.570 euros por pessoa contratada para os quadros.

A medida faz parte do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e deverá entrar em vigor em janeiro, substituindo o atual programa Ativar.pt.

Segundo a edição desta terça-feira do jornal Público, por cada trabalhador elegível contratado o Estado concede à empresa um apoio de 5.318 euros. São elegíveis os desempregados inscritos nos centros de emprego há pelo menos seis meses, ou dois meses no caso de menores de 29 anos e maiores de 45.

Contudo, o apoio pode ser majorado em função de outros fatores como o sexo do trabalhador ou a região do país. Assim, no caso da contratação de um trabalhador abaixo dos 35 anos, de sexo sub-representado e no interior do país, o valor despendido pelo Estado pode chegar aos 9.573 euros, segundo as contas feitas pelo Público. As contratações, porém, devem ser sem termo.

Em declarações ao jornal, a ministra Ana Mendes Godinho garante que o programa - a que chamou Compromisso Emprego Sustentável - entrará em vigor independentemente dos resultados das eleições legislativas marcadas para o final de janeiro.