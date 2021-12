​Montepio vai a votos e associados podem escolher sem sair de casa

O processo eleitoral na Associação Mutualista Montepio, a maior do país, começa esta segunda-feira e termina na sexta-feira, dia 17. A votação sofreu alterações significativas, depois da participação ter chegado a 10% em 2018, quando Tomás Correia foi eleito pela última vez.

Atualmente, mais de 400 mil associados têm direito de voto, numa instituição que conta com cerca de 3.200 milhões de euros de poupanças. Ou seja, são cerca de 12 mil euros em média por associado, o que faz da mutualista a guardiã de pequenas poupanças.

As novas regras introduzem várias formas de votação. Além do voto por correspondência, que se mantém, foram alargados para 33 os locais físicos de voto, em 31 localidades, que antes se limitavam à sede, em Lisboa.

Em todas as capitais de distrito será possível votar presencialmente, entre os dias 16 (das 900h às 19h00) e 17 (das 9h00 às 17h00). Há ainda outras cidades que também terão locais de voto, como Almada, Gondomar, as Lages do Pico e Vila Nova de Gaia.