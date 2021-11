Há 166 hotéis à venda em Portugal devido à pandemia

Portugal tem atualmente 166 hotéis para venda, o que reflete um crescimento de 1% em relação a 2020.

Os dados estão contidos num relatório divulgado esta terça-feira pelo portal imobiliário Idealista, citado pela revista Executivedigest.

A região Centro lidera a lista de unidades turísticas para venda, com 44 unidades em novembro deste ano, apesar de registar uma descida de 15% face ao período homólogo do ano passado.

Seguem-se a região Norte, com 40, e o Algarve, com 27 hotéis anunciados para venda, no mesmo mês.

Na região de Lisboa, o número de unidades turísticas para venda disparou, registando-se em novembro um aumento de 75%. Aqui a oferta passou de 12 unidades para 21, em novembro.

Em termos de distritos, Faro é aquele que tem mais empreendimentos turísticos à venda, num total de 27. Segue-se o Porto com 23, Lisboa com 21, Setúbal com 11, Viseu com 11, Leiria com 10 e a ilha da Madeira com 9.

Em Castelo Branco e na ilha de Porto Santo não há qualquer unidade à venda. Já em Vila Real há apenas uma unidade colocada no mercado.

Nos Açores existem apenas quatro hotéis disponíveis para serem transacionados, dois na ilha de Santa Maria e dois na ilha de S. Miguel.

O relatório reflete os efeitos da pandemia de Covid-19 e assinala o forte impacto nos setores da hotelaria e da restauração.