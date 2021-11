Dielmar pode vir a ser reestruturada. Governo apoia proposta da Valérius

“Os representantes dos trabalhadores maioritariamente votaram a favor desta proposta, o Estado também votará e julgo que os demais credores, nos próximos cinco dias também se manifestarão de acordo com essa proposta”, concluiu Siza Vieira, à margem da apresentação do programa Empresas Turismo 360, no Observatório Astronómico de Lisboa.

A esperança renovou-se para os trabalhadores da Dielmar, depois de um grupo têxtil de Barcelos ter manifestado a intenção de ficar com a marca e com os ativos da empresa.

Na quarta-feira, na assembleia de credores que decorreu no Tribunal do Fundão, 100 dias após ter declarado a insolvência da empresa de confeções Dielmar, ficou determinado avançar com o seu encerramento definitivo, o que permite aos cerca de 240 trabalhadores irem, no imediato, para o desemprego.

Foram, contudo, dados cinco dias aos credores para se pronunciarem sobre a proposta de compra apresentada pela Valérius, que se compromete ainda a ir buscar 200 trabalhadores, de uma forma faseada e após uma formação teórica de um mês e outra em contexto de trabalho, resultante de uma parceria entre esta sociedade e o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Na opinião do ministro da Economia, a história da insolvência e encerramento da Dielmar é “uma lição de que às vezes é melhor assegurar que os ativos empresariais encontram melhores mãos para poderem prosseguir a atividade com maior valor, do que propriamente estar a tentar manter situações que às vezes são ineficientes”.