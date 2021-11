Exclusão digital, a nova face da desigualdade

"Precisamos de perceber as necessidades de todos e responder de forma rápida", explica Anabela. "Temos de ser pragmáticos. O que fizemos em Portugal foi perceber quais eram as necessidades das pessoas e meter as empresas a trabalhar, fazendo a sua própria organização. Atualizamos coisas simples, como o certificado de nascimento digital, que foi resolvido numa semana, ou a renovação do Cartão do Cidadão por SMS. Foram essas as nossas soluções para os cidadãos. Relatando o caso português, mas focando-se no cenário global, Anabela defende que "no final, o mais importante nesta abordagem humana é...ser humano. A tecnologia não é a coisa mais importante, é só um meio. Se metade do mundo não tem eletricidade, como podemos falar de exclusão digital?", questiona, lançando o debate.

Contrariar o fosso digital com educação e ideias simples

Gbenga Sesan, diretor executivo da Paradigm Initiative, uma instituição educacional que ajuda jovens africanos a ter acesso a oportunidades digitais, reforçou a ideia de que o fosso digital pode ser contrariado. "Na escola secundária onde aprendi nem sabíamos o que era um PC. Quando mandei o meu primeiro email...isso mudou a minha vida. Mudou a história que ainda hoje escrevo. O digital pode mudar vidas", reforça, sem descurar que outros problemas, como acesso a água, também têm de ser resolvidos, mas afirmando que, com a pandemia, a tecnologia deixou de ser uma comodidade e passou a ser uma necessidade.

Mas nem tudo são más notícias. São cada vez mais as soluções digitais que se apresentam para ajudar a limitar o fosso. Nos países onde as escolas são poucas para tantos jovens alunos, "podemos resolver o problema da falta de escolas com plataformas digitais", diz Gbenga.