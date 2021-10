PCP recusa argumento das “contas certas” para viabilizar orçamento

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, deixou esta sexta-feira um aviso ao Governo de que não aceita o argumento do primeiro-ministro das “contas certas” para viabilizar o Orçamento de Estado (OE) para 2022.

“Não se venha, como temos assistido insistentemente nestes últimos dias, com o argumento da necessidade de uma política de «contas certas» assente em anacrónicos critérios em relação ao défice e à dívida, longe das necessidades de um País e em seu prejuízo”, disse Jerónimo de Sousa num comício em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal.

Para o líder comunista, as "contas certas" de que fala o primeiro-ministro “servem para favorecer os negócios que o grande capital monta à mesa do Orçamento do Estado, como é o caso do negócio da saúde, cada vez mais nas mãos do grande capital monopolista e em detrimento do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e do direito à saúde dos portugueses”.

"«Contas certas» que nunca são uma preocupação quando se trata de garantir os milhões para a banca, mas que nunca batem certo chegada a hora de dar resolução aos problemas dos trabalhadores e do povo”, acrescentou Jerónimo de Sousa, argumentando que tem sido esta a política de `contas certas´ dos sucessivos governos do PS, PSD e CDS-PP.