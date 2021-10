Desconto de 10 cêntimos é "um rebuçado envenenado", avisa presidente do ACP

O presidente do Automóvel Clube de Portugal (ACP) considera que o desconto de 10 cêntimos no combustível para quem estiver inscrito na plataforma IVAucher é "um rebuçado envenenado que o Governo está a dar aos portugueses".

"O grande problema que subsiste no problema dos combustíveis tem a ver com os impostos", assinala Carlos Barbosa, em declarações à Renascença.

O presidente do ACP fala de teimosia do Governo, "por não querer mexer nos impostos" e considera que "estes 10 cêntimos não têm qualquer espécie de interesse para os portugueses, no sentido em que não lhes baixa, efetivamente, o preço dos impostos, porque, quando chegarmos a março de 2022, vai ser exatamente igual".