OE2022. Aprovação "é problema do Governo e da esquerda", diz CIP

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) atira para o Governo e para os parceiros do PS à esquerda a responsabilidade pela aprovação do Orçamento do Estado (OE) de 2022.

"É um problema do Governo e dos seus parceiros políticos", disse António Saraiva à entrada para a reunião da Concertação Social, desta quarta-feira.

"Nós não somos políticos, defendemos as empresas e a competitividade. Entendemos que não só ela não está defendida na proposta do Governo como veio agravar com esta discussão totalmente decontextualizada [sobre a legislação laboral] porque, na nossa opinião, ao orçamento o que é do orçamento à legislação e à concertação o que é da concertação", continuou.

Questionado sobre a possibilidade de o Governo ter abertura para alterações no plano das leis laborais, António Saraiva respondeu: "Não acredito em bruxas."



Para o presidente da CIP, a proposta do Governo de OE2022 "é negativa, obviamente".