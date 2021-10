Número de desempregados inscritos é o mais baixo do último ano e meio

A nível regional, no mês de setembro de 2021, o desemprego registado no País, em termos homólogos, diminuiu em todas as regiões, com destaque para as regiões do Algarve (-23,4%) e do Alentejo (-18,0%). Em relação ao mês anterior à exceção do Alentejo (+0,9) todas as regiões apresentam decréscimos no desemprego.

No que respeita à atividade económica de origem do desemprego, dos 304 167 desempregados que, no final de setembro, estavam inscritos como candidatos a novo emprego, nos Serviços de Emprego do Continente, 73,4% tinham trabalhado em atividades do sector dos “Serviços”, com destaque para as “Atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio” (que representam 30,2% do total); 19,9% eram provenientes do sector “Secundário”, com particular relevo para a “Construção” (com um peso relativo de em relação ao 6,1%); ao sector “Agrícola” pertenciam 3,9% dos desempregados.