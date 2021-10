Empresas Petrolíferas rejeitam culpa por subida do preço dos combustíveis

Depois de o ministro do Ambiente, Matos Fernandes , ter afirmado esta segunda-feira que "só quem produz, distribui e comercializa o petróleo é responsável pelo aumento do preço dos combustíveis", o secretário-geral da Apetro pede "frieza nas análises".

“O mercado tem impulsionado os preços em alta e, obviamente, nós acabamos por sofrer as consequências”, mas “não são os produtores, os comercializadores ou os revendedores que são culpados da carestia dos preços", argumenta.

O responsável lembra que, neste momento, a alta de preços é motivada pela oscilação dos mercados e insiste que a diferença de preço entre Portugal e Espanha não deve motivar "especulações".

Para António Comprido, a diferença entre os dois países está relacionada "apenas com a carga fiscal".

“O problema é que Espanha é dos países da Europa com menor carga e Portugal está acima da média", reforça para concluir que "a diferença é só uma e deve-se exclusivamente à carga fiscal".

Ainda assim, António Comprido entende ser óbvio que “o aumento que houve do fim do ano passado até agora não tem a ver com alterações da carga fiscal, porque houve apenas uma atualização da taxa de carbono e que foi absolutamente marginal no início deste ano".

Independentemente da diferença da carga fiscal entre países, a alta de preços “deve-se só essencialmente à alteração das cotações dos produtos nos mercados internacionais e esta é a justificação dos factos", conclui.