Governo anuncia redução de impostos sobre os combustíveis

Assim, o Governo promete devolver os ganhos com o IVA, no valor de de 63 milhões, e baixar o imposto sobre os combustíveis, o ISP, dois cêntimos por litro na gasolina e um cêntimo no gasóleo.

O anúncio surge numa altura em que a pressão do aumento do preço do gasóleo e da gasolina está a fazer-se sentir com grande intensidade na carteira dos portugueses.

"O Governo tomou a decisão de restituir o modelo de devolução de receita de imposto por via do preço dos combustíveis", anunciou esta sexta-feira o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça.

Aumento ronda os 20% no gasóleo e na gasolina, no (...)

António Mendonça Mendes disse que este é um sistema que o Governo já usou no passado quando os preços estavam muito baixos, altura em que aumentou o ISP para fazer face à descida da receita do IVA. "Agora usamos o mesmo mecanismo mas ao contrário", explicou.

"Vamos devolver essa receita do IVA aos consumidores integralmente", garantiu. "Agora espero que as operadoras façam repercutir esta baixa no preço de venda ao público", acrescentou.

O mesmo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais diz que as indicações em relação ao mercado de futuros do barril de petróleo é a de "vai haver uma descida" do valor de venda, e aludiu ao caso de Espanha em que o governo não mexeu no ISP tendo por base a expetativa de redução do preço de transação.