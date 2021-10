Salários. Costa convida setor privado a seguir aumentos na função pública

O setor privado deve seguir a evolução salarial da função pública, defende António Costa.

Na reunião com o grupo parlamentar do PS, nesta quinta-feira, o primeiro-ministro anunciou aumentos de salário para toda a administração pública, que devem também ser vistos como um sinal ao setor privado.

“Os salários terão uma atualização anual que corresponde à soma da inflação de 2020 com 2021 e, por isso, temos esta proposta de atualização em 0,9% de todos os salários da administração pública”, afirmou.

“No conjunto, convém sublinhar que, entre a atualização anual, progressões e promoções o salário no conjunto da administração pública terá um aumento de 2,5%, o que significa um crescimento muito acima daquilo que é a inflação. Mas é também um indicador que damos ao setor privado para que a evolução salarial possa corresponder também àquilo que é a necessidade de uma melhoria geral do rendimento das famílias”, sublinhou o chefe do executivo.

Além de António Costa, participa na reunião com os deputados socialistas o ministro das Finança, João Leão. O encontro está a decorrer na Assembleia da República.